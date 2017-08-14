Китай завтра запровадить ембарго на імпорт товарів з КНДР

Міністерство торгівлі Китаю у понеділок, 14 серпня, оприлюднило розпорядження про заборону імпорту вугілля, заліза, залізної руди, свинцевих концентратів і руд, свинцю, а також морепродуктів з Північної Кореї.

Про це повідомляє агенція Reuters, передає DW.com.

Заборона на імпорт набуває чинності з вівторка, 15 серпня. Таким чином Пекін розпочав виконувати взяті на себе зобов'язання з імплементації санкцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН), запроваджених на початку серпня проти Пхеньяна. Китай був змушений застосувати обмежувальні заходи проти свого дипломатичного союзника через тиск з боку США, які прагнуть змусити Північну Корею відмовитися від програми створення ядерної зброї.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий розпочати розслідування щодо порушення Китаєм інтелектуальної власності та передачі технологій. В понеділок, 14 серпня, у державній китайській газеті China Daily вийшла стаття із попередженням Трампу, де зазначено, що розслідування проти Китаю може спричинити "торговельну війну".