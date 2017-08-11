Трамп: КНДР доведеться "сильно понервувати"

Президент США Дональд Трамп знову застеріг керівництво Північної Кореї від будь-яких дій, спрямованих проти Америки та її союзників, припустивши, що попереднє попередження обрушити у разі загрози на північнокорейців "вогонь і лють" США було недостатньо жорстким, передає Бі-бі-сі.

У відповідь на погрозу КНДР запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам, Трамп попередив Пхеньян, "що з ними станеться таке, чого світ раніше не бачив".

Читайте такожЄвросоюз розширив санкції проти Північної Кореї через випробування балістичних ракетОсобливу увагу Трамп приділив фігурі північнокорейського вождя: "Він нешанобливо ставиться до нашої країни. Він казав жахливі речі. Йому і його родині занадто довго все сходило з рук. Але зі мною таке не пройде. Тепер зовсім інша справа", - сказав, виступаючи в гольф-клубі в Нью-Джерсі Трамп.

"Я не задираюсь, а просто констатую факт", - додав американський президент.

Трохи пізніше глава Пентагону Джеймс Меттіс назвав військове вирішенняпроблеми "катастрофічним" і сказав, що США, як і раніше, дотримуються думки, що конфлікт треба вирішувати дипломатичним шляхом.

Трамп втім і сам додав, що США завжди готові до переговорів.

Словесна війна між США і КНДР спалахнула з новою силою у вівторок з подачі Трампа, який несподівано пообіцяв обрушити на північнокорейців "вогонь і лють" США, якщо дії Пхеньяна будуть загрожувати Америці.

Погроза Трампа прозвучала на тлі повідомлень про те, що КНДР виробила ядерну боєголовку, яку можна встановити на наявні у Північній Кореї ракети.

У КНДР назвали слова Трампа "повною нісенітницею" і заявили, що розглядають можливість ракетного удару по Гуаму.

На питання, чи розглядають США можливість превентивного удару по Пхеньяну, Трамп відповів: "Подивимося".

"Я ось що вам скажу. Якщо Північна Корея хоч щось зробить, нехай навіть тільки наміриться напасти на будь-яку [державу], яку ми любимо або уявляємо, або на наших союзників або на нас, їм доведеться дуже сильно понервувати. Я скажу вам, чому. Тому що тоді станеться з ними таке, про що вони і подумати не могли. Я скажу вам так. Краще б Північній Кореї взятися за розум або вона зіткнеться з такими проблемами, з якими небагато країн стикалися раніше", - додав Трамп.

Незважаючи на щоденний обмін погрозами, поки що, як зазначають спостерігачі, немає ніяких ознак того, що погроза уряду КНДР реальна і атака на острів у Тихому океані неминуча.

Трамп подякував Росії і Китаю за підтримку резолюції про нові санкції проти КНДР, сказавши, правда, що обмежувальні заходи, покликані позбавити Північну Корею майже мільярда доларів щорічних експортних доходів, не будуть настільки ефективні. Крім того, за словами Трампа, Китай міг би зробити більше для запобігання конфлікту. Трамп неодноразово закликав Китай, на який припадає 90% північнокорейської зовнішньої торгівлі, чинити тиск на Пхеньян.

У заяві губернатора Гуаму Едді База Кальво говориться, що в даний час "немає загрози" територіям США і Маріанським островам, але острів "готовий до будь-яких несподіванок".

Аналітики вважають, щориторика Пхеньяну щоразу стає більш агресивною у серпні, коли США та Південна Корея проводять спільні військові навчання. Але в цьому році, коли президентом США став чоловік, якому також нечужда жорстка лексика, конфронтація стала ще завзятішою, ніж зазвичай.