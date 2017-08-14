Дві організації припинили місії з порятунку біженців у Середземному морі - їх обстрілюють

Після "Лікарів без кордонів" ще дві неурядові організації (НУО) припинили свої рятувальні місії в Середземному морі. Як повідомили в неділю, 13 серпня, організації Save the Children і Sea Eye, їх співробітники змушені призупинити свою діяльність через погрози з боку лівійської берегової охорони, як повідомляє DW.

Раніше того ж дня з'явилася інформація, що кораблі гуманітарних організацій піддалися обстрілу з боку лівійців, які прагнуть, за їх словами, "до контролю над рятувальними операціями".

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Напередодні про обмеження своєї гуманітарної місії оголосили "Лікарі без кордонів". Зокрема, в море більше не буде виходити судно Prudence - один з найбільших кораблів, що займається порятунком біженців. Тільки в травні 2017 року він прийняв на борт близько 1500 осіб.

"Лікарі без кордонів" пішли на цей крок у зв'язку з тиском з боку Лівії та Італії. Лівійські власті збираються обмежити присутність кораблів гуманітарних організацій у міжнародних водах, ввівши власну "пошуково-рятувальну зону".

На частку неурядових організацій припадає майже третина рятувальних операцій біля берегів Лівії. Низка країн ЄС критикують їх діяльність, вважаючи, що вона лише спонукає все більше людей тікати у Європу.