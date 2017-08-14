Трамп оголосив про своє повернення в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він відправляється назад у Вашингтон і що йому потрібно виконати багато справ. Про це він написав у твіттері.

«Прямую до Вашингтону цього ранку. Дуже багато справ. Зосереджу увагу на торгівлі і на військовій сфері», — написав він.

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4 серпня повідомлялося, що Трамп відправився у свою першу відпустку на два тижні, поки в західному крилі Білого дому будуть ремонтувати кондиціонери.