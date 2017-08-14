Трамп оголосив про своє повернення в Вашингтон
14:50, 14 серпня 2017Світ
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Трамп має намір сфокусуватися на торгівлі і на військовій сфері.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп повідомив, що він відправляється назад у Вашингтон і що йому потрібно виконати багато справ. Про це він написав у твіттері.
«Прямую до Вашингтону цього ранку. Дуже багато справ. Зосереджу увагу на торгівлі і на військовій сфері», — написав він.
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4 серпня повідомлялося, що Трамп відправився у свою першу відпустку на два тижні, поки в західному крилі Білого дому будуть ремонтувати кондиціонери.
Heading to Washington this morning. Much work to do. Focus on trade and military. #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2017
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