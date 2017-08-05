У Білому домі пояснили, чому Трамп пішов у довгу відпустку

Президент Дональд Трамп, як і багато жителів Вашингтона, в серпні їде з міста, щоб сховатися від спеки, передає Бі-бі-сі. Однак його відпустка короткою не буде. Президент проведе у своєму приватному гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, 17 днів, що Білий Дім називає "робочою відпусткою".

Читайте такожБоротьба з витоками в Білому домі: Сешнс заявив про намір зобов'язати журналістів розкривати джерелаПрактично тритижнева відпустка Трампа мало в'яжеться з іміджем людини, яка малює себе як невтомного працівника, що вже викликало не одну посмішку.

У своїй книзі "Думай як мільярдер" ("Think Like a Billionaire"), яка вийшла в 2004 році, Трамп пропонує таку пораду: "Не беріть відпустку. Який у ньому сенс? Якщо вам не подобається ваша робота, ви займаєтеся не своєю справою".

З іншого боку, як зазначає представник адміністрації Ліндзі Уолтерс, від'їзд президента з Білого дому - це частина запланованого ремонту. Всі працівники його західного крила (де розташований робочий кабінет президента США) повинні в серпні звільнити приміщення, оскільки там будуть замінені старі опалювальні труби, кондиціонери і система вентиляції, які прослужили 27 років.

Також будуть замінені зовнішні сходи з боку резиденції президента, які виходять на Національну алею, пофарбовані стіни, постелені нові килими, повішені нові гардини та полагодженні труби в прес-офісі, які протікають.

Трамп не раз висловлював невдоволення з приводу любові президента Барака Обами до гольфу. Однак, як зазначають критики, 17-денна відпустка Трампа майже вдвічі довша ніж та, яку взяв Обама в серпні свого першого президентського року.

Якщо сюди включити і вихідні, то вийде, що Трамп взяв 13 днів порівняно з вісьмома у Обами.

"Я будуть працювати для вас, я не буду відлучатися для гри в гольф", - говорив Трамп виборцям у Вірджинії під час президентської кампанії, намагаючись ще раз зачепити Обаму.

Трамп уже брав 11 днів робочої відпустки, щоб провести її у своїх маєтках у Палм-Біч у Нью-Джерсі. Крім цього в червні він провів вихідні в заміській резиденції президента США в Кемп-Девіді, штат Меріленд.

Дональд Трамп у листопаді минулого року сказав в інтерв'ю програмі "60 хвилин" телеканалу CNBC: "Так багато всього треба зробити, тому не думаю, що ми будемо захоплюватися відпустками, звичайно, ні".

Минулого місяця він заявив сенаторам-республіканцям, що вони повинні скасувати свої відпустки до тих пір, поки не приймуть план з перегляду реформи охорони здоров'я, прийнятої при Обамі.

Законопроект так і не був прийнятий в сенаті, а конгресмени роз'їхалися у відпустки до 5 вересня.

Номер журналу "Newsweek", який вийшов у минулий четвер, помістив на обкладинку фото розваленого в кріслі Трампа з телевізійним пультом і пакетом чіпсів в руках і написом "ледар". "Уявіть, як погано він відчув би себе, якби щось почав робити", - пожартував журнал.

Деякі жителі Бедмінстера теж роздратовані довгою відпусткою Трампа в його головній резиденції в Нью-Джерсі, оскільки це буде означати підвищені заходи безпеки, що може перешкодити звичайному перебігу життя міста.

Місцевий аеропорт, приміром, закритий до 20 серпня. Спецслужби також сказали, що під час перебування там Трампа буде задіяний безпілотник з оптичним видошукачем і інфрачервоною камерою.

Традиція презідентстких відпусток бере свій початок з Джорджа Вашингтона, який вважав за краще проводити час на своїй плантації Маунт-Вернон на річці Потомак. І рівно стільки ж існують суперечки з цього питання.

США є єдиною розвиненою країною, де відпустка не є обов'язковою вимогою трудової угоди, у зв'язку з чим американська робоча етика іноземцям здається дещо дивною.

Більшість американців беруть лише два тижні відпустки в рік, хоча деякі не дозволяють собі й цього з побоювань втратити роботу.