У США можуть обмежити радіус переміщення російських дипломатів - ЗМІ

США можуть обмежити радіус переміщення російських дипломатів, які працюють на території країни. Як стало відомо газеті "Известия", мова йде про скорочення периметра з 40 до 16-24 кілометрів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Більше того, буде введена процедура нотифікації, згідно з якою працівники російських дипмісій повинні за три робочих дні повідомляти Держдепартамент про свої плани від'їхати на відстань, що перевищує запропоновані американською владою норми. За словами співрозмовників "Известий" у дипломатичних колах, це один з можливих відповідних кроків, які зараз розглядаються у Вашингтоні.

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Колишній заступник міністра закордонних справ і колишній заступник генсекретаря ООН Сергій Орджонікідзе сказав "Известиям", що введення Вашингтоном обмежень для російських дипломатів цілком імовірно.

"Це сильно обмежує професійну роботу дипломатів. Вони повинні їздити по країні, зустрічатися з людьми, читати лекції, відвідувати мозкові центри та університети. Як це можна робити при таких обмеженнях? Можливі також закриття однієї з російських дипмісій в США або висилка ще однієї групи дипломатів. У будь-якому випадку всі ці заходи ні до чого доброго не приведуть", - підкреслив співрозмовник.

За словами експерта, будь-які обмежувальні заходи, які будуть вводитися американською владою, спричинять дзеркальну відповідь з боку Москви.

Як повідомляв УНІАН, після прийняття в Конгресі США в кінці липня нових санкцій проти Росії, Москва зажадала від Вашингтона скоротити число співробітників дипмісій у РФ до 455 осіб. Як виявилося, звільнені будуть 755 осіб, у тому числі громадяни РФ. Також Росія позбавила США посольської дачі в Срібному бору та складу.

Президент США Дональд Трамп у відповідь заявив, що хоче подякувати за це голові РФ Володимиру Путіну, оскільки такий крок допоможе скоротити витрати на персонал". "Ми заощадимо багато грошей", - заявив Трамп.

Слова Трампа розкритикували в Держдепартаменті, а екс-посол США в РФ Майкл Макфол назвав заяву "ганебною, непатріотичною і необізнаною". Після цього у Білому домі пояснили, що Трамп висловився з сарказмом.