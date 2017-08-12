Білий дім: Трамп із сарказмом подякував Путіну за висилку дипломатів

Подяка президента США Дональда Трампа на адресу російського лідера Володимира Путіна за висилку американських дипломатів з Росії була «сарказмом», заявив представник Білого дому. Про це у своєму твіттері повідомила кореспондент телеканалу CBS Маргарет Бреннан.

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«Офіційний представник Білого дому говорить, що Трамп був саркастичним, коли подякував Путіну за висилку американських службовців з Росії», — написала вона.

Раніше Трамп подякував Путіну за те, що він вислав американських дипломатів із Росії. За словами Трампа, це допоможе скоротити витрати.

Як повідомляло Politico, в Держдепі були обурені словами Трампа про подяку Путіну.