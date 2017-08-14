Кількість мігрантів на кордонах ЄС знизилась на дві третини

Кількість мігрантів, виявлених під час нелегального перетину кордонів країн ЄС, у перші 7 місяців року на дві третини менша, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у повідомленні Європейського прикордонного агентства Frontex, як пише "Європейська правда".

"Загальна кількість виявлених біженців за перші сім місяців 2017 року скоротилася на дві третини в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 127 100", - йдеться в повідомленні.

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За даними Frontex, в липні було зафіксовано 15,4 тис. випадків незаконних перетинів кордону на чотирьох основних міграційних маршрутах в ЄС.

Кількість мігрантів, що прибули в Італію, знизилася більш ніж наполовину порівняно з попереднім місяцем, а Іспанія в той же час переживає найбільший міграційний тиск з 2009 року.

Повідомляється, що в липні число мігрантів, які прибувають в Італію по центральному середземноморському маршруту, знизилося на 57% порівняно з попереднім місяцем — до 10 160, що є найнижчим показником за липень з 2014 року.