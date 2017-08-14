У передмісті Парижа автомобіль в'їхав у літній майданчик кафе, загинула дитина
23:29, 14 серпня 2017Світ
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За попередніми даними, наїзд на літній майданчик піцерії було скоєно навмисно.
В результаті інциденту загинула дівчинка / фото twitter.com/SachaDratwa
У департаменті Сена і Марна неподалік від Парижа невідомий на автомобілі навмисно в'їхав у літній майданчик піцерії.
В результаті інциденту загинула восьмирічна дівчинка, ще як мінімум п'ять людей постраждали, пише видання BFM.
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Водій незабаром після події був затриманий. На даний момент його мотиви не відомі.
Як зазначили в Національній жандармерії Французької республіки, правоохоронці працюють на місці події.
Як повідомляв УНІАН, у західному передмісті Парижа Леваллуа-Перре автомобіль в'їхав в групу військових. Шестеро отримали травми, двоє - важкі.
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