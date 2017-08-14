У передмісті Парижа автомобіль в'їхав у літній майданчик кафе, загинула дитина

23:29, 14 серпня 2017
Світ
131 0

За попередніми даними, наїзд на літній майданчик піцерії було скоєно навмисно.

В результаті події загинула дівчинка / фото twitter.com/SachaDratwa

У департаменті Сена і Марна неподалік від Парижа невідомий на автомобілі навмисно в'їхав у літній майданчик піцерії.

В результаті інциденту загинула восьмирічна дівчинка, ще як мінімум п'ять людей постраждали, пише видання BFM.

Читайте такожУ Канаді туристичний автобус врізався у пішоходів

Водій незабаром після події був затриманий. На даний момент його мотиви не відомі.

Як зазначили в Національній жандармерії Французької республіки, правоохоронці працюють на місці події.

Як повідомляв УНІАН, у західному передмісті Парижа Леваллуа-Перре автомобіль в'їхав в групу військових. Шестеро отримали травми, двоє - важкі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #автомобіль врізався в кафе#автомобіль вбив дитину