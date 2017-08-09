У Парижі розшукують водія автомобіля, який наїхав на військових і поранив шістьох
11:03, 09 серпня 2017Світ
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Двоє поранених перебувають у важкому стані, проте їхньому життю нічого не загрожує.
Ілюстрація / REUTERS
У західному передмісті Парижа Леваллуа-Перре автомобіль в'їхав у групу військових, повідомляє Reuters.
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Шестеро отримали травми, двоє - важкі. Нападник втік з місця події. Поліція розшукує його та зя'совує обставини атаки.
Як повідомляв УНІАН, у Франції до цих пір діє режим надзвичайного стану, введений в листопаді 2015 року після нападів у Парижі, в результаті яких загинули 130 осіб.
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