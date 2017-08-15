Лідер КНДР заявив, що готовий почекати з ракетним ударом по США

Кім Чен Ин 14 серпня зустрівся з керівництвом ракетних військ країни. В ході розмови військові доповіли про готовність завдати удару в бік американського острова Гуам при отриманні відповідного наказу від ЦК Компартії КНДР. Про це повідомляє РБК з посиланням на північнокорейське видання KCNA.

Кім Чен Ин похвалив військових і вказав, що "американські імперіалісти вже зав'язали петлю у себе на шиї через свій конфронтаційний рекет". Однак він зазначив, що готовий почекати, поки США зважать усі "за" і "проти" та прийдуть до рішення, яке полегшить їх "жахливу долю".

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За словами Кім Чен Ина, американці повинні визнати необхідність припинення провокацій відносно КНДР і відмови від таких спроб у майбутньому.

Як зазначив глава КНДР, США перевіряють терпіння Північної Кореї. На його думку, вони повинні думати раціонально. При цьому Кім Чен Ин зазначив, що ракетники завжди повинні виконати наказ партії і в разі необхідності "перекрити дихання янкі".

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що північнокорейські військові готові завдати ракетного удару по базі ВПС США на острові Гуам, розташованому в Тихому океані, як тільки рішення про це прийме глава КНДР Кім Чен Ин. Вказувалося, що Пхеньян може завдати удару по американських базах на Гуамі балістичною ракетою середньої дальності "Хвасон-12", вперше запущеною 14 травня.