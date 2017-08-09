КНДР заявила про можливість нанесення ракетних ударів по військовим базам США

03:28, 09 серпня 2017
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У Пхеньяні розглядають можливість нанесення ракетних ударів в районі острова Гуам.

Кім Чен Ин / REUTERS

Збройні сили Північної Кореї оголосили, що вони розглядають можливість нанесення ракетних ударів в районі острова Гуам, де знаходяться військові бази США. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Повідомляється, що Пхеньян «попередив, що він готовий вести тотальну війну, якщо Вашингтон почне превентивну війну проти нього».

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Військові КНДР заявили, що «зараз ретельно вивчається оперативний план» нанесення удару по районах, розташованих навколо Гуаму за допомогою балістичної ракети середньої дальності Hwasong-12.

Вони також додали, що план буде передано верховному командуванню КНДР «після повного вивчення і доопрацювання».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що якщо КНДР продовжить загрожувати США, то її чекає «вогонь і лють» Вашингтона.

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