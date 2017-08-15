Білл Гейтс зробив найбільше за 17 років пожертвування в $4,6 мільярдів

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс зробив найбільше з 2000 року пожертвування. Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що сума пожертви склала 4,6 млрд дол. За даними агентства, американський мільярдер пожертвував близько 5% акцій своєї компанії.

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При цьому отримувач пожертвування залишився невідомим. Уточнюється, що основні пожертви бізнесмен робить у благодійний фонд, який він створив разом з дружиною Меліндою.

Раніше повідомлялося, що Джордж Клуні з дружиною виділять $2 мільйони на школи для сирійських дітей.