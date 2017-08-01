"Зоряне пожертвування": Джордж Клуні з дружиною виділять $2 мільйони на школи для сирійських дітей

Відомий голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амалія планують виділити 2 мільйони 250 тисяч доларів на розвиток семи шкіл для трьох тисяч дітей сирійських біженців, які проживають в Лівані.

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"Ми не можемо дозволити собі втратити ціле покоління тільки тому, що їм не пощастило народитися в невідповідний час і в невідповідному місці. Тисячі молодих сирійців ризикують ніколи не стати повноцінною частиною нашого суспільства. Шкільна освіта допоможе їм змінити своє життя", - йдеться в опублікованому на офіційному сайті фонду родини Клуні повідомленні.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Джордж Клуні продав власний бренд текіли за $1 мільярд.