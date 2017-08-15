У Євросоюзі закликають до мирного вирішення кризи навколо КНДР

Країни ЄС мають намір активізувати дипломатичні зусилля, спрямовані на подолання кризи навколо Північної Кореї. "Євросоюз підтримує спільну з партнерами дипломатичну роботу, яка спрямована на розрядку напруженої ситуації і повну денуклеаризацію Корейського півострова мирними і невоєнними засобами", - заявила верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні в ніч на вівторок, 15 серпня, після зустрічі постійних представників країн ЄС у Брюсселі, як повідомляє DW.

Екстрене засідання щодо ситуації навколо КНДР комітету з політики і політики безпеки Євросоюзу проходило у другій половині дня понеділка майже до півночі.

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За словами Могеріні, "ЄС готовий підтримати процес, спрямований на встановлення надійного і серйозного діалогу Північної Кореї з міжнародним співтовариством до вирішення кризи, що ставить під загрозу безпеку в Азії та в усьому світі". Для цього, на думку Могеріні, Брюссель має намір розширити діалог з учасниками переговорів так званої "шістки", яка намагалася з 2003 по 2009 рік вирішити корейську кризу. До неї входили представники США, Китаю, Японії, Південної Кореї, Росії і КНДР.

В той же час Євросоюз закликав КНДР утриматися від подальших провокаційних дій, які б "посилили напруженість". У зв'язку з прискоренням Пхеньяном розробки своїх ядерних і ракетних програм КНДР Могеріні пригрозила новими санкціями. За її словами, Брюссель не виключає нових заходів, розмірних викликам.