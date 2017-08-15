У Євросоюзі закликають до мирного вирішення кризи навколо КНДР
ЄС підтримує зусилля, спрямовані на денуклеаризацію Корейського півострова невійськовими засобами, заявила Федеріка Могеріні. За її словами, ЄС не виключає нових санкцій проти КНДР.
Країни ЄС мають намір активізувати дипломатичні зусилля, спрямовані на подолання кризи навколо Північної Кореї. "Євросоюз підтримує спільну з партнерами дипломатичну роботу, яка спрямована на розрядку напруженої ситуації і повну денуклеаризацію Корейського півострова мирними і невоєнними засобами", - заявила верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні в ніч на вівторок, 15 серпня, після зустрічі постійних представників країн ЄС у Брюсселі, як повідомляє DW.
Екстрене засідання щодо ситуації навколо КНДР комітету з політики і політики безпеки Євросоюзу проходило у другій половині дня понеділка майже до півночі.
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За словами Могеріні, "ЄС готовий підтримати процес, спрямований на встановлення надійного і серйозного діалогу Північної Кореї з міжнародним співтовариством до вирішення кризи, що ставить під загрозу безпеку в Азії та в усьому світі". Для цього, на думку Могеріні, Брюссель має намір розширити діалог з учасниками переговорів так званої "шістки", яка намагалася з 2003 по 2009 рік вирішити корейську кризу. До неї входили представники США, Китаю, Японії, Південної Кореї, Росії і КНДР.
В той же час Євросоюз закликав КНДР утриматися від подальших провокаційних дій, які б "посилили напруженість". У зв'язку з прискоренням Пхеньяном розробки своїх ядерних і ракетних програм КНДР Могеріні пригрозила новими санкціями. За її словами, Брюссель не виключає нових заходів, розмірних викликам.