КНДР "лякає" світ "випробуваннями" старих радянських ракет – DW

Ракети або їх складові частини, які останнім часом випробовує Північна Корея, надходять з Росії або з країн колишнього СРСР. Таку думку в інтерв'ю виданню Deutsche Welle висловив німецький інженер-ракетобудівник Роберт Шмукер. 74-річний Шмукер працював над двигуном для космічного корабля багаторазового використання "Спейс Шаттл", а сьогодні є професором Технічного університету в Мюнхені.

Читайте такожТрамп звернувся до Кім Чен Ина зрозумілою йому мовою – Тіллерсон

Професор упевнений, що основні компоненти ракет, які демонструє світу КНДР, прибули до Пхеньяна з-за кордону.

"Попередні ракети, які північнокорейці раз-по-раз запускають, є ракетами типу "SCUD", "Нодон" і "Точка" – все це радянські розробки. За фотографіями з військових парадів, із запусків видно, що переважна більшість з них – старі радянські ракети. Але нові ракети, запуски яких відбулися в останні 12-14 місяців, базуються на іншій технології, яка вже не має відношення до "SCUD" та інших. Вони повинні були створити цю технологію буквально з нічого. Але і тут ми бачимо, що використані в цих ракетах двигуни абсолютно точно надійшли з Росії", - говорить Шмукер.

При цьому він підкреслює, що російська влада до постачання не обов'язково має пряме відношення.

"Це необов'язково була російська влада. Але ракети або їх складові частини надходять з Росії, а також, можливо, з країн колишнього СРСР, в яких були такі ракети. Я свідомо не стверджую, що це справа якогось уряду. Це можуть бути недержавні структури, окремі люди або організована злочинність. Але повинні бути люди, які перевозять в Північну Корею окремі компоненти і потім допомагають корейцям керувати цими ракетами", - заявив інженер.

Шмукер вважає, що ракети "Хвасон" рано називати міжконтинентальними, крім того, у КНДР немає ядерних боєголовок відповідного розміру: "Те, що називається міжконтинентальної ракетою "Хвасон-14", запущено в повітря двічі, обидва рази практично вертикально вгору. Ми постаралися реконструювати її хід. За моїми розрахунками, дальність ракети при вазі в тонну становитиме 5200 кілометрів. Ми не знаємо, чи є у Північній Кореї ядерна зброя і тим більше, наскільки вона потужна. Якщо у них вона все ж є, то її не можна використовувати в якості боєголовки для ракет. Тому я виходжу з того, що ці ракети, напевно, і можуть подолати велику дистанцію, але це все ж не те, що я б називав міжконтинентальної ракетою".

За його словами, ці ракети розроблені в СРСР ще в 1960-х роках: "Так це теж розробки 60-70-х років минулого століття! Ми чітко визначили, що ракети типу "Мусудан" або "Хвасон-10" насправді є модифікованими ракетами для радянських підводних човнів. Це добре видно по ракетному двигуну, конструкції і тощо".

Як повідомляв УНІАН, в Пхеньяні заявили, що розглядають можливість нанесення ракетних ударів в районі острова Гуам. Президент США Дональд Трамп пригрозив, що якщо КНДР продовжить загрожувати США, то її чекає «вогонь і лють» Вашингтона.