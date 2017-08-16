У Stratfor дали прогноз щодо військового вторгнення Росії в Європу

Американська приватна розвідувально-аналітична компанія Stratfor оприлюднила прогноз щодо можливого вторгнення Російської Федерації в Європу. Про це повідомляє "Апостроф".

Так, у зоні ризику опинилися країни європейської периферії - в Балтії, на Балканах, в Центральній і Південній Європі.

"Росія прагне запобігти розширенню НАТО і ЄС, а також посіяти розбрат між ними - в першу чергу, в питанні санкцій і посилення обороноздатності", - заявили в розвідці.

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Підкреслюється, що на відміну від держав на "задньому дворі" Росії, у країн європейської периферії мало підстав боятися звичайної військової агресії Москви. І хоча російське вторгнення в регіон виключити не можна, воно малоймовірне, оскільки ці країни або є членами НАТО (балтійські) або розташовані далеко від Росії (балканські), або ж те й інше (Центральна та Південна Європа).

"Однак війська - не єдиний інструмент в арсеналі Росії. І деякі тактики гібридної війни, включаючи політичні маніпуляції, каральні енергетичні та економічні заходи, кібератаки, диверсійні, пропагандистські і дезінформаційні кампанії, становлять особливу загрозу для країн на краю Європи", - сказано в повідомленні .

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що за підтримки Росії може відбутися анексія на Балканах.