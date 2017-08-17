Британський парламент перегляне плани ремонту Біг-Бена

Палата громад парламенту Великої Британії прийняла рішення про перегляд плану реконструкції вежі Єлизавети, за яким годинник Біг-Бен перестануть відбивати час до 2021 року. Про це повідомляє РБК з посиланням на BBC.

У палаті заявили, що, як тільки законодавчий орган Великої Британії повернеться для продовження засідань, «з огладу на стурбованість, висловлену деякими членами парламенту, комісія палати громад перегляне строк, протягом якого Біг-Бен не буде відбивати час».

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«Звуки Біг-Бена є невід'ємною частиною життя парламенту, і ми вважаємо, що вони повинні поновитися в якості національного еталона часу як можна швидше», — заявили в парламенті.

Представник палати громад також додав, що зупинка і запуск дзвонів є складним і тривалим процесом». «Весь процес займає практично півдня», — сказав він.

Раніше, як повідомляв The Telegraph, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що «неправильно, щоб Біг-Бен замовк на чотири роки». Глава британського уряду вимагає переглянути дане рішення, а також висловила надію, що дзвони все одно будуть працювати під час ремонту.