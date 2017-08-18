Внаслідок теракту у Барселоні постраждали громадяни 18 країн: українців серед них немає

Департамент консульської служби МЗС України повідомляє, що українців немає серед загиблих чи поранених під час учорашнього теракту в іспанській Барселоні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці консульської служби у Twitter.

"Попередня інформація про громадянство загиблих і поранених у Барселоні: українців серед них немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє DW.com з посиланням на представників служби цивільного захисту населення Іспанії, серед жертв теракту - громадяни Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Аргентини, Венесуели, Бельгії, Австралії, Угорщини, Перу, Румунії, Ірландії, Греції, Куби, Македонії, Китаю, Італії і Алжиру. Однак точних даних щодо того, хто з них поранений, а хто загинув, наразі немає.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 17 серпня в результаті наїзду мікроавтобуса на пішоходів на бульварі Рамбла в туристичному кварталі в центрі Барселони (Іспанія) загинули щонайменше 13 осіб.