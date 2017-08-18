У Пентагоні застерегли Пхеньян від воєнних дій

Північній Кореї слід розраховувати на "серйозні воєнні наслідки" в разі розпочатих нею військових дій. Із таким застереженням виступив увечері четверга, 17 серпня, міністр оборони США Джеймс Меттіс на прес-конференції після зустрічі з японським колегою Іцунорі Онодера, як повідомляє "DW".

У двосторонній зустрічі, що відбулась у Вашингтоні, також брали участь держсекретар США Рекс Тіллерсон та міністр закордонних справ Японії Таро Коно.

За словами Меттіса, США "тісно співпрацюватимуть" зі своїми союзниками у разі відповіді на удар з боку КНДР. Так само на двосторонній зустрічі США та Японія погодили подальшу реакцію на північнокорейську загрозу. Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що "провокації" з боку Пхеньяна в вигляді подальших ракетних випробувань "неприйнятні" та їх слід припинити, передає інформагенція dpa.

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Керівник Держдепартаменту також запевнив, що США й надалі чинитимуть разом зі своїми союзниками політичний та економічний тиск на Північну Корею, щоб змусити останню відмовитися від розвитку ракетної програми. "Ми всі прагнемо цілковитої та безповоротної денуклеаризації регіону", - наводить слова Тіллерсона dpa.

Керівник американського дипломатичного відомства також дав зрозуміти, що кожен дипломатичний крок щодо Північної Кореї слід застрахувати якимось військовим варіантом.

Раніше радник президента Дональда Трампа Стів Беннон виключив військовий сценарій розв'язання конфлікту на Корейському півострові через значну ймовірну кількість жертв серед громадян Південної Кореї.