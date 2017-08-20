У Фінляндії затримали ще чотирьох підозрюваних у справі нападу із ножем
Затримані особи походять із Марокко. Фінська поліція припускає, що нападник із ножем цілеспрямовано кидався на жінок. Обидві жертви атаки, які загинули від поранень, та ще шестеро постраждалих - жінки.
У Фінляндії в суботу, 19 серпня, затримали чотирьох марокканців, які можуть бути причетними до ножового нападу в місті Турку, передає DW.
Під час інциденту 18 серпня озброєний ножем 18-річний громадянин Марокко кинувся на перехожих. Двоє людей померли від завданих поранень. Ще восьмеро перебувають у лікарнях. Інцидент розслідують як злочин "із терористичним наміром". Поліція затримала нападника.
Фінська поліція припускає, що зловмисник цілеспрямовано кидався на жінок. Обидві жертви атаки, які загинули від поранень, та ще шестеро постраждалих - жінки. 18-річний нападник прибув до Фінляндії у 2016 році. Фінські медіа повідомили, що його прохання про притулок фінські відомства відхилили.
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В усій країні посилили заходи безпеки, зокрема в аеропорту Гельсінкі та на вокзалах. Національні прапори на офіційних будівлях висять нижче, ніж зазвичай, на знак трауру. Рівень терористичної небезпеки в країні спецслужби не підвищували, він залишився на другому рівні з чотирьох.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловила Фінляндії співчуття та підтримку з боку ФРН під час телефонної розмови з главою фінського уряду Юхою Сіпілею в суботу. "Ми не повинні зрікатися свого стилю життя та дозволити нас залякати. Ми повинні рішуче протидіяти тероризму", - цитує Меркель інформагенція dpa.