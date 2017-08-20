У Фінляндії затримали ще чотирьох підозрюваних у справі нападу із ножем

У Фінляндії в суботу, 19 серпня, затримали чотирьох марокканців, які можуть бути причетними до ножового нападу в місті Турку, передає DW.

Під час інциденту 18 серпня озброєний ножем 18-річний громадянин Марокко кинувся на перехожих. Двоє людей померли від завданих поранень. Ще восьмеро перебувають у лікарнях. Інцидент розслідують як злочин "із терористичним наміром". Поліція затримала нападника.

Фінська поліція припускає, що зловмисник цілеспрямовано кидався на жінок. Обидві жертви атаки, які загинули від поранень, та ще шестеро постраждалих - жінки. 18-річний нападник прибув до Фінляндії у 2016 році. Фінські медіа повідомили, що його прохання про притулок фінські відомства відхилили.

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В усій країні посилили заходи безпеки, зокрема в аеропорту Гельсінкі та на вокзалах. Національні прапори на офіційних будівлях висять нижче, ніж зазвичай, на знак трауру. Рівень терористичної небезпеки в країні спецслужби не підвищували, він залишився на другому рівні з чотирьох.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловила Фінляндії співчуття та підтримку з боку ФРН під час телефонної розмови з главою фінського уряду Юхою Сіпілею в суботу. "Ми не повинні зрікатися свого стилю життя та дозволити нас залякати. Ми повинні рішуче протидіяти тероризму", - цитує Меркель інформагенція dpa.