У Фінляндії невідомий напав з ножем на перехожих, шестеро людей поранені

У фінському місті Турку невідомий напав з ножем на перехожих, кілька людей поранені. Про це повідомляє місцева поліція в Twitter.

"Кілька людей отримали ножові поранення в центрі Турку. Поліція відкрила вогонь по нападнику. Один чоловік затриманий", - йдеться в повідомленні.

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Нападника вдалося затримати. Поліцейські при затриманні вистрілили йому в ногу. Правоохоронці закликають місцевих жителів уникати району інциденту.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Барселоні в натовп людей на вулиці Рамбла в'їхав білий фургон. Жертвами атаки стали 14 людей, близько 100 постраждали. Поліція кваліфікувала подію як теракт. Відповідальність взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Пізніше зловмисники спробували вчинити аналогічний теракт в Камбрільсі, в результаті чого кілька людей постраждали.