Трамп підтримав мітингувальників проти ненависті у Бостоні
Також Трамп заявив про велику кількість «анти-поліцейських агітаторів» в Бостоні.
Президент США Дональд Трамп висловив підтримку учасникам маніфестацій в Бостоні, які виступають проти ненависті і фанатизму. Про це він написав у своєму твіттері.
За його словами, «наша велика країна була розділена на десятиліття». Він зазначив, що «іноді для зцілення потрібен протест, і ми зцілімося, і будемо сильніше, ніж коли-небудь раніше».
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«Я хочу привітати багатьох протестувальників в Бостоні, які виступають проти фанатизму і ненависті. Наша країна скоро об'єднається», — заявив він.
Також він заявив про велику кількість «анти-поліцейських агітаторів» в Бостоні. Він зазначив, що «поліція виглядає жорсткою і розумною».
Раніше повідомлялося, що в Бостоні на мітингу за свободу слова затримали 27 осіб.