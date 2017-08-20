У Бостоні пройшов мітинг за свободу слова, десятки затриманих (фоторепортаж)

В ході мітингу за свободу слова, який пройшов в американському Бостоні, було затримано 27 осіб. Про це повідомляє Boston Globe з посиланням на співробітника правоохоронних органів.

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За його словами, затримання були проведені за фактом хуліганства та інших порушень. Він додав, що «ряд людей затримали через невеликі конфронтації».

Порядок під час маніфестацій у Бостоні забезпечували понад 500 офіцерів поліції.

В акції взяли участь більше тисячі чоловік. Вони також виступили проти насильства і агресії.