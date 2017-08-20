Французького пожежника звинуватили в семи умисних підпалах

У французькій Лотарингії заарештували пожежного, підозрюваного в серії умисних підпалів автомобілів і будинків. Про це повідомляє телеканал BFM TV.

Першими його запідозрили колеги. За їх твердженням, волонтер кожен раз опинявся поруч із черговою пожежею.

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Правоохоронні органи звинуватили 19-річного пожежника-волонтера в семи епізодах підпалів з квітня цього року в департаменті Вогезі. Піроман зізнався в причетності до шести підпалів, відмовившись узяти провину лише за згорілу власну квартиру.