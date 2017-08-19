У США члени комітету з мистецтва звільнилися через політику Трампа

У США 16 членів президентського комітету з мистецтва і гуманітарних наук оголосили про свою відставку через політику президента Дональда Трампа.

Відповідний лист до американського лідера, опублікував на своїй сторінці в Twitter актор Кел Пенн, пише РБК.

Члени комітету з мистецтва і гуманітарних наук написали в листі, що Трамп підтримує "агресивні групи осіб і терористів, які вбили і поранили американських громадян в Шарлоттсвіллі". Крім того, вони звинуватили Трампа в утисках свободи слова, в скороченні бюджету культурного департаменту.

"Ви погрожуєте ядерною війною, в той час як спустошуєте дипломатичний бюджет", - заявили члени комітету. Також вони вказали на те, що США збираються вийти з Паризької угоди по клімату, і зазначили, що Трамп виступає проти військовослужбовців трансгендерів і забороняє мусульманам і біженцям в'їжджати в країну.

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"Це не об'єднує націю, яку ми любимо. Ваші слова та дії відштовхують від свобод, які ми гарантуємо", - йдеться в листі.

Члени комітету підкреслили, що вони давали клятву підтримувати і захищати Конституцію США "проти всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх".

"Перевага і дискримінація - не американські цінності. Ваші цінності - не наші. Ми повинні бути вище цього. Ми краще цього. Якщо ви цього не розумієте, тоді ми закликаємо вас також піти у відставку", - сказано в листі комітету.