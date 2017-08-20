У Петербурзі автомобіль в'їхав у натовп, загинуло дві людини



Інцидент стався 19 серпня на вулиці Промислової Петербурга.Жінка загинула, три людини постраждали в Петербурзі після того, як у них врізався водій іномарки. Про це повідомляється на сайті ГУ МВС РФ по Санкт-Петербургу і Ленінградської області.

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"Водій автомобіля Volkswagen Polo з невстановленої причини не впорався з керуванням та скоїв наїзд на пішоходів. В результаті дорожньої аварії загинула жінка і ще троє громадян госпіталізовані у важкому стані. Водій затриманий", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "П'ятий канал" пізніше в лікарні померла ще одна жінка, яку збив водій, що тікав від погоні.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня фургон в'їхав у натовп людей у туристичному центрі Барселони — в районі пішохідної вулиці Рамбла. Через кілька годин фургон в'їхав в групу людей в Камбрільсі в 120 км від Барселони. Поліція Іспанії пізніше заявила про ліквідацію мережі терористів, в Каталонії з цим не згодні.