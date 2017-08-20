Організатором терактів в Іспанії може бути імам місцевої мечеті - ЗМІ

При вибуху в лабораторії терористів в Альканарі (Каталонія) міг загинути імам мечеті в місті Ріпполі Абдельбакі ес-Саті, якого правоохоронці підозрюють в організації всієї серії терактів в Іспанії. Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на видання El Pais.

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Імам є марокканцем, йому 40 років. Його характеризують як дуже стриману людину. Відомо, що ес-Саті звільнився у 2012 році з в'язниці, де перебував за порушення міграційного законодавства. За даними видання, за гратами він познайомився з терористами, причетними до вибухів у Мадриді 11 березня 2004 року (тоді в чотирьох приміських поїздах загинула 191 людина).

За даними джерел El Pais, підготовка до терористичної атаки почалася кілька місяців тому.

Нагадаємо, 17 серпня фургон в'їхав у натовп людей у туристичному центрі Барселони — в районі пішохідної вулиці Рамбла. Через кілька годин фургон в'їхав у групу людей в Камбрільсі в 120 км від Барселони. Поліція Іспанії пізніше заявила про ліквідацію мережі терористів, в Каталонії з цим не згодні.