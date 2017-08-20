У Бельгії автомобіль навмисно наїхав на групу людей: є постраждалі

У бельгійській комуні Бертрі в ніч на неділю автомобіль навмисно наїхав на кількох людей.

Про це повідомляє сайт msn.com з посиланням на прокуратуру Люксембургу (бельгійська провінція – ред.)

Повідомляється, що принаймні чотири людини отримали травми. Три людини, що перебували в автомобілі, були арештовані.

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Інцидент, внаслідок якого постраждали учасники вечірки на відкритому повітрі, стався приблизно о 3:30 ранку. За інформацією прокуратури, після ДТП почалась погоня поліції за винуватцями пригоди. Порушників затримали близько 4:50.

Чотири люди, що отримали поранення, були доставлені до лікарень, один з постраждалих опинився у важкому стані.

Триває розслідування інциденту, прокуратура заперечує, що це була терористична атака.