У Бельгії автомобіль навмисно наїхав на групу людей: є постраждалі
Чотири люди, що отримали поранення, були доставлені до лікарень, один з постраждалих опинився у важкому стані.
У бельгійській комуні Бертрі в ніч на неділю автомобіль навмисно наїхав на кількох людей.
Про це повідомляє сайт msn.com з посиланням на прокуратуру Люксембургу (бельгійська провінція – ред.)
Повідомляється, що принаймні чотири людини отримали травми. Три людини, що перебували в автомобілі, були арештовані.
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Інцидент, внаслідок якого постраждали учасники вечірки на відкритому повітрі, стався приблизно о 3:30 ранку. За інформацією прокуратури, після ДТП почалась погоня поліції за винуватцями пригоди. Порушників затримали близько 4:50.
Чотири люди, що отримали поранення, були доставлені до лікарень, один з постраждалих опинився у важкому стані.
Триває розслідування інциденту, прокуратура заперечує, що це була терористична атака.