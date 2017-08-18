Кривавий четвер: що відомо про теракти в Іспанії, які сталися напередодні (відео)

Ввечері 17 серпня в Іспанії сталося 2 теракти. У туристичному кварталі Барселони мікроавтобус наїхав на пішоходів. Внаслідок інциденту постраждали громадяни 18 країн. Щонайменше 13 людей загинули, ще понад 100 осіб поранено. У МЗС повідомили, що українців серед постраждалих немає.

Трохи пізніше у містечку Камбрільс під Барселоною нападники збили мінівеном кілька людей. У результаті атаки поранено 7 перехожих і поліцейського. Правоохоронці ліквідували 5 терористів, на яких були пояси смертників.

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Влада іспанії вважає, що За терактом в барселоні стоїть осередок із 8 осіб. Поліція припускає, що теракт у Камбрільсі пов'язаний з наїздом на пішоходів у Барселоні та вибухом у житловому будинку в Альканарі, що стався напередодні. Відповідальність за теракт у Барселоні взяла "Ісламська держава".