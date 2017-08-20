Єлизавета ІІ не планує відмовлятися від престолу і передавати владу принцу Чарльзу - ЗМІ

Британська королева Єлизавета II не збирається складати свої повноваження на користь принца Чарльза, оскільки обов'язок перед нацією для неї стоїть на першому місці.

Про це повідомляє "Бі-бі-сі" з посиланням на Sunday Times.

З посиланням на свої джерела, близькі до королівського двору, недільна газета розвінчує чутки про те, що королева, якій у квітні виповнився 91 рік, планує відійти від справ і передати правління своєму старшому синові принцові Чарльзу.

Єлизавета II знаходиться на троні вже 65 років - найдовше усіх монархів, що нині живуть у світі, проте обізнані особи при королівському дворі підтвердили газеті, що вона, як і раніше, віддана своєму обов'язку і не збирається в найближчому майбутньому запитувати про вступ в силу Акту про регенства.

"Як повідомили Sunday Times три різних високопоставлених джерела, ні Букінгемський палац, ні Кларенс-хаус [офіційна резиденція принца Чарльза] не мають планів щодо регентства", - пише газета.

Читайте такожКолекцію різдвяних листівок родини британської королеви продали з аукціону

Офіційні особи в Букінгемському палаці нагадали Sunday Times про обіцянку, яку дала королева народу в свій 21-й день народження: "Я оголошую... що все моє життя, чи буде вона довгим або коротким, буде присвячене служінню вам".

Згідно з Актом про регенство від 1937 року, монарх може передати владу своєму законному спадкоємцю у разі своєї непрацездатності через хворобу, що буде письмово підтверджено трьома або більше довіреними особами королеви, головою палати лордів, спікером палати громад і головою державних архівів.

Останній раз регентство в Британії існувало в період з 1811-го по 1820 року, коли внаслідок душевної хвороби король Георг III не зміг керувати країною і влада перейшла до його старшого сина Георга, призначеному принцом-регентом - згодом він став королем Георгом IV.