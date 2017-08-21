Трамп повернувся в Білий дім після канікул (фоторепортаж)

Після бурхливих 17-денних канікул в гольф-клубі в Нью-Джерсі Дональд Трамп і його родина повернулись до Білого дому. Про це пише The Daily Mail.

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Президентська сім'я добиралася двома видами транспорту: на літаку і військовому вертольоті. Видання зазначає, що в Моррістаунському муніципальному аеропорту у неділю Трампи виглядали "похмуро".

Меланія Трамп була одягнена в довгу літню сукную з шикарними жовтими складками. 11-річний Баррон Трамп - у футболку J. Crew за $20.

Це були останні канікули Баррона перед тим, як він поїде у свою нову школу - приватну єпископську школу Св. Андрія в Потомаку, штат Меріленд. Баррон стане першою президентською дитиною, яка буде відвідувати невелику школу спільного навчання, де рік коштує 40 тисяч доларів.

Іванка Трамп, здавалося, була в гарному настрої, одягнена в білу літню сукню. Разом з нею була дочка Арабелла і син Теодор.

Вертоліт приземлився на південній галявині біля Білого дому.

Як повідомляв УНІАН, у Білому домі в неділю, 20 серпня, поінформували, що президент США Дональд Трамп зробить важливу заяву для народу 21 серпня. Трамп виступить з промовою на військовій базі "Форт Майєр" біля Вашингтона, і вона буде транслюватися в прямому ефірі, починаючи з 21:00 за місцевим часом.