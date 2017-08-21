CBS розповів подробиці заяви Трампа, з якою він повинен виступити сьогодні

Нова стратегія президента США Дональда Трампа щодо Афганістану включає в себе збільшення американського контингенту в країні на 4 тисячі осіб і посилення тиску на Пакистан.

Про це повідомляє видання CBS News з посиланням на офіційні джерела.

За інформацією видання, Трамп піде назустріч побажанням військових і збільшить військову присутність США в Афганістані.

Читайте такожГоловний стратег Трампа Стів Беннон пішов із посади

Також, Трамп вимагатиме у влади Пакистану припинити надавати притулок терористам.

В якості крайньої міри впливу на Пакистан Білий дім розглядав можливість внесення Пакистану до списку країн - спонсорів тероризму, скорочення обсягів допомоги цій країні та її виключення зі списку основних союзників США поза НАТО.

Як повідомляв УНІАН, у Білому домі в неділю, 20 серпня, поінформували, що президент США Дональд Трамп зробить важливу заяву для народу 21 серпня. Трамп виступить з промовою на військовій базі "Форт Майєр" біля Вашингтона, і вона буде транслюватися в прямому ефірі, починаючи з 21:00 за місцевим часом.