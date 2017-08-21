В Каталонії поліцейські застрелили чоловіка з поясом смертника - ЗМІ
18:05, 21 серпня 2017Світ
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Поки невідомо, чи є застрелений Юнесом Абуяакубом – 22-річним марокканцем, який, на думку поліції, був водієм під час терористичної атаки у Барселоні минулого тижня.
Ілюстрація / REUTERS
Поліція Каталонії повідомила, що в Субіраті, муніципалітеті на захід від Барселони, приблизно о 16:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом) застрелено людину, на якому був одягнений пояс смертника.
Про це повідомляє британське видання Express.co.uk.
Поки невідомо, чи є застрелений Юнесом Абуяакубом – 22-річним марокканцем, який, на думку поліції, був водієм під час терористичної атаки у Барселоні минулого тижня.
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