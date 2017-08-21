Поліція Каталонії опублікувала фотографію ймовірного терориста

Поліція Каталонії вважає, що виконавець теракту в Барселоні, водій фургона Юнес Абуякуб, який перебуває в бігах, небезпечний і може бути озброєний. Про це йдеться в Twitter каталонських правоохоронних органів Mossos d'Esquadra.

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Поліція також опублікувала знімки підозрюваного і описала його портрет: мова йде про чоловіка, зріст близько 1,80 м, нормальної статури. «Шкіра смаглява, коротка стрижка, може носити бороду», - наголошується в повідомленні.

Правоохоронні органи повідомили, що число жертв двох терактів в Каталонії збільшилася до 15 осіб.

За словами радника внутрішніх справ Каталонії Хоакіма Форна, поліція встановила зв'язок між терактами в Каталонії і виявленням тіла чоловіка в автомобілі в муніципалітеті Сан-Жуст-Десверн. Саме він і був визнаний владою 15-ю жертвою терактів, передають Ведомости. За версією слідства, підозрюваний Юнес Абуякуб зарізав чоловіка ножем, щоб викрасти автомобіль.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Барселоні в натовп людей на вулиці Рамбла в'їхав білий фургон. На місці загинули 13 людей, близько 100 постраждали. Поліція кваліфікувала подію як теракт. Відповідальність взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Пізніше зловмисники спробували вчинити аналогічний теракт в Камбрільсі, в результаті чого кілька людей постраждали.