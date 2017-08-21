Застрелений сьогодні в Каталонії смертник виявився виконавцем теракту в Барселоні – ЗМІ

Поліція в Каталонії застрелила підозрюваного Юнеса Абуяакуба, ймовірного водія фургона, який минулого тижня вбив 13 людей на бульварі Барселони,

Як передає британське видання The Telegraph, відповідно до повідомлень іспанської влади, він був розстріляний поліцією, коли його виявили із поясом смертника.

Поліція підтвердила, що застреленим виявився Абуяакуб. Операція пройшла в Субіраті, за годину їзди на захід від Барселони.

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Правоохоронці після обіду отримали телефоном повідомлення від жінки про те, що в околицях знаходиться підозрілий чоловік. Люди були попереджені про небезпечність підозрюваного і його ймовірну озброєність.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що в Субіраті, муніципалітеті на захід від Барселони, приблизно о 16:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом) застрелено людину, на якому був одягнений пояс смертника. При цьому ім’я застреленого терориста не називалось.