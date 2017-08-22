У Німеччині конфіскували велику партію екстазі у вигляді голови Трампа

Німецька поліція конфіскувала партію з п'яти тисяч таблеток екстазі у вигляді голови президента США Дональда Трампа загальною вартістю близько 39 тисяч євро. Про це повідомляє CNN.

Таблетки виявили 18 серпня в місті Оснабрюк в землі Нижня Саксонія при огляді фургона, за кермом якого знаходився 51-річний житель Австрії.

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Чоловік разом зі своїм 17-річним сином приїхав у Німеччину з Нідерландів, де, ймовірно, і були придбані наркотики. Зараз обидва пасажири фургона поміщені під арешт.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Нью-Йорку з'явилася скульптура Трампа, який годує голубів твітами.