У Нью-Йорку з'явилася скульптура Трампа, який годує голубів твітами (фото)

10:27, 17 серпня 2017
Курйози
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"Президент" сидить на лавці з коробкою печива "Твітсі" у руках.

Автор скульптури назвав твітти Трампа

У Нью-Йорку з'явилася скульптура президента США Дональда Трампа, який, сидячи на лавці, годує голубів твітами. В руках у "президента" коробка печива "Твітси", повідомляє Newsweek.

Скульптура президента США / Newsweek

За словами скульптора, ця акція не спрямована ні на підтримку Трампа, ні проти нього. Гардега заявив, що твіти президента США – це майже мистецтво.

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«Насправді, це не спрямоване ні на підтримку Трампа, ні проти нього. Просто мене захоплює сила його твітів. Це майже мистецтво, яке зводить людей з розуму», - сказав він.

Скульптура президента США / Newsweek

Пам'ятник встановили в одному з скверів Манхеттена – на перетині 5-й авеню і 76-й вулиці.

Нагадаємо, раніше біля Білого дому встановили гігантське надувне курча з зачіскою Трампа. Курча використовували раніше учасники демонстрацій, які виступали за оприлюднення податкової декларації Трампа.

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Теги: #твіти Трампа#скульптура Трампа