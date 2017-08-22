В Індії суд позбавив мусульман права миттєво розлучатися з дружинами

Верховний суд Індії постановив скасувати практику так званого "миттєвого розлучення" мусульман, назвавши її такою, що суперечить конституції. Практика, за скасування якої виступали активісти із захисту прав жінок, названа такою, що суперечить ісламу, передає Бі-бі-сі.

Індія - одна з небагатьох країн світу, де мусульманин може розлучитися з дружиною протягом декількох хвилин, вимовивши слово "талак" (розлучення арабською мовою) три рази. У багатьох мусульманських країнах така практика заборонена.

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Рішення суду було прийнято у відповідь на позови, що заперечують цей звичай. Позови були подані п'ятьма жінками-мусульманками, що мають досвід такого розлучення, і представниками двох правозахисних груп.

"Жінки-мусульманки в Індії страждають протягом останніх 70 років. Це історичний день для нас, але не кінець нашої історії. Не можу навіть передати вам, як багато індійських жінок підтримувало нас", - поділилася з журналістами одна з активісток Закія Сомалі.

За останні роки в Індії було багато випадків потрійного талака, коли чоловіки оголошували своїм дружинам про розлучення тричі. При цьому необов'язково це робити особисто - достатньо було лише листи, смс-повідомлення або дзвінок.

Незважаючи на те, що про потрійний талак немає згадок в Корані і сунні пророка Мухаммеда, ця практика існує досить давно.

За даними правозахисників, в деяких ісламських державах, наприклад, в Пакистані та Бангладеш, заборонили потрійний талак, але в Індії ця практика існує на тлі відсутності універсального законодавства про сім'ю і шлюб, застосовного до кожного громадянина країни.

У рішенні суду практика потрійного талака названа такою, що "суперечить головним принципам ісламу та статті 14 конституції країни, гарантує рівноправність".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Лівані скасували закон про одруження після зґвалтування. У цьому ж році аналогічні закони скасували в Тунісі та Йорданії.