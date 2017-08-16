У Лівані скасували закон про одруження після зґвалтування

Парламент Лівану 16 серпня скасував 522-ту статтю кримінального кодексу, яка звільняла від покарання насильників, що оженилися на своїх жертв, передає Meduza.

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Скасуванню закону передувала громадська кампанія, яка тривала кілька років. У грудні 2016 року за скасування 522-ї статті висловився парламентський комітет з юстиції.

При цьому закон продовжує діяти для випадків, коли чоловік спокусив дівчину у віці 15-18 років, пообіцявши їй одружитися.

У 2017 році аналогічні закони скасували у Тунісі та Йорданії.

Статті, аналогічні 522-й статті КК Лівану, діють у ряді країн Близького Сходу і Північної Африки, у тому числі в Іраку, Сирії, Лівії та Алжирі. У деяких країнах Західної Європи, зокрема Франції та Італії, такі закони були скасовані лише в останній чверті XX століття.