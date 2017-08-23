У США відомий голлівудський актор пожертвував $1 мільйон на боротьбу із неонацистами

У США Фонд голлівудського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль пожертвував $ 1 мільйон на бортьбу з групами ненависті після нещодавніх націоналістичних сутичок в Шарлотсвіллі. Про це пише Variety.

Кошти направлені до Південного правового центру боротьби із бідністю.

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«Ми пишаємося тим, що підтримуємо Південний центр боротьби з бідністю в його зусиллях щодо запобігання насильницького екстремізму в Сполучених Штатах. Те, що сталося в Шарлотсвіллі, і те, що відбувається в громадах по всій нашій країні, вимагає нашої колективної участі, щоб протистояти ненависті», - сказав Джордж і Амаль в своїй заяві.

Як повідомляв УНІАН раніше, 12 серпня неонацисти провели в Шарлотсвиллі стихійну смолоскипну ходу, вимагаючи від місцевої влади відмовитися від знесення пам'ятника генералу конфедератів Роберту Едварду. Спровоковані радикалами заворушення тривали кілька днів, 33 особи постраждали, троє загинули.