Трамп звинуватив "обидві сторони" у сутичках у Шарлотсвіллі

Президент США Дональд Трамп звинуватив «обидві сторони» в насильстві, що сталося наприкінці минулого тижня в місті Шарлотсвіллі в штаті Вірджинія, пише Reuters.

«З одного боку була погана група і з іншого боку - група, що була дуже, дуже насильницькою», - заявив американський президент.

При цьому Трамп наголосив, що не всі присутні під час заворушень люди були неонацистами.

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«Не всі ці люди неонацистами, повірте мені. Не всі ці люди були прихильниками білого екстремізму», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, 14 серпня, суд у США відхилив можливість застави для 20-річного Джеймса Алекса Філдса, якого обвинувачують у свідомому вбивстві, трьох випадках зловмисного завдання тілесних ушкоджень та втечу з місця ДТП після наїзду на демонстрацію в Шарлотсвіллі. В результаті наїзду загинула одна учасниця акції і ще 19 осіб були поранені, в місті було введено надзвичайний стан.

Крім того, ще дві людини загинули після падіння вертольоту поліції, який вивчав оперативну обстановку в місті. Також у місті сталися запеклі зіткнення ультраправих та їхніх супротивників на грунті рішення влади демонтувати статую генерала Роберта Лі в парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлотсвілля. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні 1861-65 років, після чого на Півдні було скасовано рабство. Як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї була організована акція «Об'єднаємо правих».