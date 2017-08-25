У Флориді стратили першого білого чоловіка за вбивства на расовому підґрунті

У США, в штаті Флорида стратили першого білого чоловіка за вбивство на ґрунті расизму, використавши для цього новий препарат. Чоловік вбив темношкірого та латиноамериканця, пише Associated Press.

Влада повідомила, що 53-річному Марку Асаю ввели ін'єкцію з трьох препаратів, одним з яких став анестетик этомідат, який ще не проходив випробування для виконання подібної функції.

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Видання повідомляє, що Асай був засуджений ще в 1987 році, коли застрелив 34-річного чорношкірого Роберта Чі Букера і 26-річного латиноамериканця Роберта Макдауелла.

Наголошується, що вирок довгий час не виконувався у зв’язку із тим, що схвалений Верховним судом штату Флорида этомідат піддавався критиці з боку деяких експертів як неприпустимий при виконанні смертельних вироків.

Як повідомляв УНІАН раніше, у США Фонд голлівудського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль пожертвував $ 1 мільйон на бортьбу з групами ненависті після нещодавніх націоналістичних сутичок в Шарлотсвіллі.