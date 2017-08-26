У США виключили застосування сили проти Венесуели найближчим часом

Адміністрація США не буде застосовувати військову силу проти Венесуели найближчим часом.

Про це журналістам розповів радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, передає РБК з посиланням на The Hill.

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"З точки зору застосування військових або інших заходів, ми не розглядаємо застосування тільки військових, тільки дипломатичних або тільки економічних можливостей. Ми намагаємося об'єднати ці елементи разом", - сказав Макмастер.

За словами радника президента, Вашингтон продовжує розробляти різні варіанти дій з урахуванням того, як буде розвиватисяситуація у Венесуелі. При цьому, як зазначив Макмастер, Білий дім планує узгоджувати свої дії з партнерами в регіоні.

"І жодних воєнних дій не передбачається в найближчому майбутньому", - додав радник.