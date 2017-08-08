Учасників протестів у Венесуелі катують і незаконно відправляють під військовий трибунал - ООН

ООН засудила надмірне насильство над демонстрантами в Венесуелі.

"Тисячі людей були незаконно затримані, багатьох з них катували, а кілька сотень людей постали перед військовим трибуналом замість цивільного суду", - заявив у вівторок, 8 серпня, верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, передає DW.com.

За даними спеціальної моніторингової групи ООН, в ході протестів, що почалися в квітні, вже загинули щонайменше 124 людини. При цьому в 46 випадках винні поліцейські, 27 - проурядові збройні угруповання, ще 8 загиблих - це самі поліцейські. Відзначаються випадки катувань затриманих демонстрантів газом і електрошоком, насильства над представниками ЗМІ.

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Зейд Раад аль-Хусейн закликав керівництво Венесуели припинити зловживання силою і припинити тиск на парламент. Раніше ЄС, США і ООН також вимагали від влади країни звільнити взятих під варту лідерів опозиції Леопольда Лопеса і Антоніо Ледесму. Їх арешт є свідченням "авторитарного курсу" президента Ніколаса Мадуро, вважає влада США.

Жителі Венесуели протестують проти президента Мадуро, вони звинувачують його у встановленні диктатури і доведенні країни до глибокої економічної кризи. Сам глава держави називає демонстрантів терористами, а кризу - спланованою США змовою.