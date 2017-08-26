У Росії автобус із пасажирами впав у річку

У Росії знову впав автобус із пасажирами в річку. Цього разу обійшлося без жертв, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що інцидент стався у Красноярському краї. У мікроавтобусі знаходились 15 людей, чотирьох – доставили до лікарні.

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"Мікроавтобус прямував з Кизила до Іркутська, в ньому були два водія і 13 пасажирів. А районі селища Кошурнікова, за попередніми даними, водій не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя, перекинувся і впав у річку джеб. Постраждалих при ДТП немає, четверо були доставлені в лікарню, так як вони замерзали після падіння в воду ", - сказав співрозмовник агентства.

Зараз з'ясовується, чи мав право власник мікроавтобуса перевозити пасажирів.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Краснодарському краї автобус із працівниками впав у Керченську затоку. У результаті ДТП загинули 12 осіб. Ще трьох осіб вдалося врятувати.

"Під час падіння автобуса в воду в районі селища Волна, за попередніми даними, загинули 12 людей, вдалося врятувати трьох", - сказав співрозмовник агентства. "Обставини події уточнюються», - повідомляли джерела.