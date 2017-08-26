Адміністрацію Трампа покинув ще один радник
Мова йде про радника з питань безпеки.
Адміністрацію президента США залишив ще один радник Дональда Трампа: 46-річний Себастіан Горка, який консультував президента з питань безпеки. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Білий дім.
У повідомленні наголошується, що всього тиждень тому у відставку пішов головний стратег Трампа Стівен Беннон.
Також у Білому домі спростували повідомлення про те, що Горка пішов добровільно.
Себастіан Горка - британець угорського походження - прийняв громадянство США лише кілька років тому. Горку часто критикували за контакти з правоекстремістськими угрупованнями.
Читайте такожГоловний стратег Трампа Стів Беннон пішов з посади
На телебаченні Горка переконливо захищав політику Трампа. Він часто висловлювався на тему боротьби з тероризмом, хоча, за словами критиків, не має жодного досвіду в цій сфері.
Раніше своїх посад позбулася ціла низка людей з найближчого оточення Трампа, в тому числі прес-секретар президента США Шон Спайсер, директор з комунікацій Ентоні Скарамуччі і глава апарату Білого дому Райнс Прібус.