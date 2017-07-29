Трамп звільнив Прібуса з посади голови апарату Білого дому

Президент США Дональд Трамп звільнив Райнса Прібуса з посади голови апарату Білого дому і призначив замість нього міністра внутрішньої безпеки США Джона Келлі.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Я з радістю повідомляю вам про те, що тільки що призначив генерала Джона Келлі головою апарату Білого дому", - написав Трамп.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

За його словами, Келлі є "видатним американцем і видатним лідером". Трамп також відзначив заслуги Келлі на його поточній посаді міністра внутрішньої безпеки країни.

Також, президент США подякував Райнсу Прібусу "за його службу і відданість країні". "Ми багато чого досягли разом і я пишаюся ним!", - додав Трамп.

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

Раніше УНІАН повідомляв, що прес-секретар президента США Дональда Трампа Шон Спайсер подав у відставку. Причиною звільнення New York Times називає незгоду Спайсера із призначенням Ентоні Скарамуччі головою департаменту комунікацій Білого дому.

Після призначення Ентоні Скарамуччі директором з комунікацій Білого дому в оточенні президента Дональда Трампа справа дійшла до відкритих конфліктів. Журнал The New Yorker повідомив у четвер, 27 липня, що Скарамуччі назвав Райнса Прібуса "параноїдальним шизофреніком".