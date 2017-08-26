Немає місця у в’язницях: у Туреччині випустять 3 тисячі засуджених

Понад 3 тисячі засуджених покинуть в’язниці, щоб звільнити місця у в’язницях для інших засуджених. Відповідний указ був підписаний у п’ятницю і передбачає негайне звільнення засуджених, повідомляє Європейська правда з посиланням на Turkish Minute.

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Звільненню підлягають ті засуджені, які потрапили до в’язниці не за звинуваченнями у тероризмі, причетності до спроби перевороту чи сексуальних злочинах.

На додачу 10 тисяч в’язнів будуть переведені з закритих тюрем до в’язниць відкритого типу.

У серпні минулого року Туреччина для того щоб звільнити місця у тюрмах випустила на свободу 38 тисяч засуджених за нетяжкі злочини.

Загалом у Туреччині налічується 381 в’язниця, 139 з них були побудовані в останні 10 років, а 38 – протягом останнього року. Зараз в країні будуть 76 нових в’язниць.

Загалом в турецьких в’язницях перебувають понад 200 тисяч в’язнів.