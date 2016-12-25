Туреччина збудує 175 нових в'язниць у 2017 році - ЗМІ

Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг заявив, що у 2017 році буде збудовано 175 нових в'язниць та поінформував, що станом на жовтень 2016 року в 372 турецьких в'язницях перебували 194 тисячі в'язнів, про це повідомляє Европейская правда з посиланням на Turkish Minute.

"Боздаг заявив, що турецькі тюрми можуть вмістити 189 тисяч осіб, та поінформував, що у 2017 році буде збудовано 175 нових в'язниць", - йдеться в повідомленні.

За його словами, станом на жовтень 2016 року у 372 в'язницях перебували 194 973 особи.

"Туреччина вирішила випустити 38 тисяч засуджених у серпні для того, щоб звільнити місце для передбачуваних змовників щодо уряду після липневої спроби перевороту", - зазначає видання.

Читайте такожУ Туреччині оголосили про звільнення 15 тисяч держслужбовців через спробу держперевороту

Як повідомляв УНІАН, в Туреччині після спроби військового перевороту було затримано понад 13 000 осіб. Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану строком на три місяці.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що Туреччина зіткнулася з спробою повстання армії. Група військових у Туреччини заявила, що взяла під контроль країну. За декілька годин стало відомо, що уряд Туреччини контролює ситуацію в країні.